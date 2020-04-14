Турция наращивает товарооборот с Россией

БАКУ/Trend/ - В феврале 2020 года товарооборот Турции с Россией вырос на 81,638 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1,956 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве торговли Турции.

"В феврале 2020 года экспорт Турции в Россию составил 373,019 миллиона долларов, а импорт из России – 1,583 миллиарда долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-феврале 2020 года товарооборот Турции с Россией вырос на 381,170 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 4,227 миллиарда долларов.

В январе-феврале 2020 года экспорт Турции в Россию составил 705,574 миллиона долларов, а импорт из России – 3,522 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в феврале 2020 года составил 32,287 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 2,3 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 14,653 миллиарда долларов.

Импорт Турции в феврале 2020 года вырос на 9,8 процента по сравнению с февралем 2019 года и составил 17,634 миллиарда долларов.

В январе-феврале 2020 года товарооборот Турции составил 66,198 миллиарда долларов.

По итогам января-февраля 2020 года, экспорт Турции вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 29,357 миллиарда долларов.

В январе-феврале 2020 года импорт Турции вырос на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 36,841 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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