В МИД Турции заявили о готовности приобрести ЗРК Patriot

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности страны приобрести у США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Соответствующее заявление глава МИД Турции сделал во время выступления на заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводимого методом видеоконференции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что страна готова купить ЗРК Patriot, если поступит хорошее предложение.

"Мы предлагаем США создать техническую рабочую группу при участии НАТО. И НАТО в действительности может возглавлять эту техническую рабочую группу", - добавил Чавушоглу.