БАКУ /Trend/ - В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 01:38 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался у берегов района Яйладагы провинции Хатай. Очаг землетрясения залегал на глубине 27,45 километров.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.