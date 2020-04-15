У берегов Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 01:38 по местному времени.
Эпицентр землетрясения располагался у берегов района Яйладагы провинции Хатай. Очаг землетрясения залегал на глубине 27,45 километров.
Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Реакция всего международного сообщества на надуманные «выборы» в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике» еще более усиливает нашу позицию
Президент Ильхам Алиев: Те, кто отказался от диалога с властью, на протяжении многих лет ведут грязную борьбу не с властью, а с нашим государством, народом
Президент Ильхам Алиев: Для всех политических сил неприкосновенной должны оставаться одна идея, один вопрос – наша независимость, государственность и государственные интересы
Президент Ильхам Алиев: Мы видим, что, проводя параллельно политические и экономические реформы, действительно можем добиться больших успехов
Президент Ильхам Алиев: Мы должны предпринимать шаги так, чтобы обеспечить экономическую, макроэкономическую стабильность
Джейхун Байрамов: Прием заявок на оплату обучения студентов из уязвимой группы населения начнется в краткие сроки
Джейхун Байрамов: На этой неделе будет объявлено решение о дальнейшей схеме обучения в учебных заведениях Азербайджана
Бахруз Гулиев: Динамика социально-экономического развития в Азербайджане сохраняется даже в период коронавирусной пандемии
Благодаря реализации Плана мероприятий, в Азербайджане низкое число инфицированных коронавирусом - депутат
Студенты Бакинской высшей школы нефти получили сертификаты об успешном окончании курсов в рамках Coursera for Campus
Газахский цементный завод поставляет бетон в больницы, строящиеся для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (ФОТО)
Ильяс Гусейнов: Распоряжение главы государства - наглядный пример заботы о работниках, оказывающих социальные услуги пожилым людям
Азербайджан принимает адекватные меры по борьбе с распространением коронавируса - украинские эксперты
Производитель алкогольной продукции Азербайджана изменил сроки разработки производственной линии вин
Совет печати Азербайджана представил Оперативному штабу список фрилансеров, допущенных к свободному передвижению
Мушвиг Мамедов: Призываю компании усилить сетевую безопасность на фоне глобального перехода на удаленный режим работы
В Азербайджане выявлено 49 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 62, скончался один человек - Оперативный штаб
Композитор из Германии представила "Сары гялин", поддержав Азербайджан в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала года (ФОТО/ВИДЕО)
Началась очередная грызня за подачки среди отщепенцев-блогеров - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Президент Ильхам Алиев усилил соцзащиту работников, оказывающих социальные услуги в период особого режима карантина