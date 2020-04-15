Обнародовано число жилых объектов, приобретенных гражданами Азербайджана в Турции в январе-марте 2020 года

БАКУ/Trend/ - В январе-марта 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 284 объекта недвижимости, что на три единицы меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.



Согласно информации, в марте 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 65 объектов недвижимости, что на 15 меньше по сравнению с февралем 2019 года.

В марте 2020 года в Турции были проданы 108,670 тысячи объекта недвижимости, что на 3,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В марте 2020 года иностранцам в Турции были проданы 3, 036 тысячи объектов недвижимости, что на 3 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1191 объект недвижимости, что на 59 меньше по сравнению с итогами 2018 года.

В декабре 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 146 объектов недвижимости, что на 20 меньше по сравнению с итогами декабря 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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