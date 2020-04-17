Россияне увеличили закупку недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2020 года граждане России приобрели в Турции 763 объекта недвижимости, что на 176 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сказали Trend в пятницу в Государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купле-продаже недвижимости.



Согласно информации, в марте 2020 года граждане России приобрели в Турции 227 объектов недвижимости, что на 71 больше по сравнению с февралем 2019 года.

В марте 2020 года в Турции были проданы 108,670 тысячи объектов недвижимости, что на 3,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В марте 2020 года иностранцам в Турции были проданы 3, 036 тысячи объектов недвижимости, что на 3 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu