В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 126 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 126 человек, общее число жертв заболевания достигло 1769 человек.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 78 546, за прошедшие 24 часа 4 353 тестов на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 1542 человека, общее число выздоровевших достигло 8631 человек.