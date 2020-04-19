БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в городе Кайсери. Очаг залегал на глубине 7,2 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.