Эрдоган и Трамп обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В воскресенье состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в ходе разговора обсуждались региональные события, а также двусторонние вопросы.
Оба лидера согласились продолжать тесное сотрудничество в борьбе с угрозой, которую представляет вспышка коронавируса для общественного здравоохранения и экономики.
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