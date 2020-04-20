В 31 провинции Турции введут комендантский час

БАКУ /Trend/ - Правительство Турции планирует ввести комендантский час из-за коронавирусной пандемии в 31 провинции страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы планируем ввести комендантский час с 23 по 26 апреля в 31 провинции", - сказал Эрдоган.

Отметим, что в Турции общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 90 980 человек, 2140 человек скончались.