Турция увеличила экспорт автомобилей в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан вырос на 41,17 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 21,914 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в марте 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан сократился на 15,66 процента по сравнению с показателем за март 2019 года и составил 4,939 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-марте 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки сократился на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,980 миллиарда долларов.

Экспорт автомобилей из Турции составляет 16,3 процента из общего экспорта товаров страны за январь-март текущего года.

В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,062 миллиарда долларов, что на 28,5 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт автомобилей из Турции в марте 2020 года составил 15,4 процента из общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (март 2019-март 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 29,812 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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