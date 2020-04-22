В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 117 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 117 человек, общее число жертв заболевания достигло 2140, общее число жертв заболевания достигло 2376 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Министр сказал, что общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 98 674, за прошедшие 24 часа 3083 теста на наличие вируса дал положительный результат.
По его словам, что за прошедшие сутки выздоровели 1559 человек, общее число выздоровевших достигло 16 477 человек.
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