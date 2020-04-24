Трамп вновь не использовал слово "геноцид" в заявлении касательно событий 1915 года
БАКУ/Trend/ - Президент США Дональд Трамп снова не использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Белого дома.
Трамп вновь в традиционном обращении ограничился термином «Мец Егерн» («большое бедствие»).
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.
(Автор: Ляман Зейналова)
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