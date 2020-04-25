Азербайджан увеличил импорт химпродукции из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года экспорт химпродукции из Турции в Азербайджан вырос на 25,37 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 83,203 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В марте 2020 года экспорт химпродукции из Турции в Азербайджан также вырос на 46,90 процента по сравнению с мартом 2019 года и составил 34,020 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-марте 2020 года экспорт химической продукции Турции на мировые рынки сократился на 5,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,761 миллиарда долларов.

Экспорт химикатов составляет 11,1 процента общего экспорта товаров Турции за январь-февраль текущего года.

В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки химикаты на сумму 1,554 миллиарда долларов, что на 15,4 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт химпродукции Турции в марте 2020 года составил 11,6 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (март 2019-март 2020) Турция экспортировала химпродукцию на сумму 20,332 миллиарда долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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