В январе-марте Турция увеличила экспорт электротоваров в США
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Президенту пишут: Вы в очередной раз доказали, что Ваша цель - это защита интересов государства и граждан
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