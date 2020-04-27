В Турции будет введен трехдневный комендантский час

БАКУ /Trend/ - Комендантский час, который будет введен в Турции с первого мая в 31 городе, продлится три дня.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Число заболевших и летальных исходов в нашей стране уменьшается. Тот факт, что число выздоровевших пациентов превышает число новых инфицированных, является важным переломным моментом. Как страна и нация, мы вступили в период, когда мы начинаем получать конкретные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер сказал, что запрет на нахождение на улицах будет действовать с 1 мая ночи и продлится до 3 мая ночи. В этот период магазины будут работать с 09:00 до 14:00.