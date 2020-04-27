В Турции будет введен трехдневный комендантский час
БАКУ /Trend/ - Комендантский час, который будет введен в Турции с первого мая в 31 городе, продлится три дня.
Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
"Число заболевших и летальных исходов в нашей стране уменьшается. Тот факт, что число выздоровевших пациентов превышает число новых инфицированных, является важным переломным моментом. Как страна и нация, мы вступили в период, когда мы начинаем получать конкретные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметил Эрдоган.
Турецкий лидер сказал, что запрет на нахождение на улицах будет действовать с 1 мая ночи и продлится до 3 мая ночи. В этот период магазины будут работать с 09:00 до 14:00.
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Абузара Халафова
Госкомитет по работе с диаспорой продолжает оказание помощи остающимся в Минске гражданам Азербайджана
Благодарственные письма Президенту: Ваши решительные шаги – наглядный пример Вашей любви, заботы о народе
Разработанные Центробанком Азербайджана льготы будут способствовать оздоровлению страхового рынка - Азер Алиев
Джейхун Байрамов: Перед правительством будет поднят вопрос о возможности студентов, не завершивших обучение, окончить его позже
Мушвиг Мамедов: Мы предлагаем персональные решения, позволяющие обеспечивать полную кибербезопасность
Прошел брифинг с участием министра образования Джейхуна Байрамова в Оперативном штабе при Кабинете министров (ФОТО)
Крупный молочный комбинат Азербайджана огласил сумму реализованной продукции за три месяца 2020 года
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 23, скончался один человек - Оперативный штаб
Крупный перерабатывающий завод Азербайджана огласил сумму реализованной продукции с начала 2020 года
Филармония перечислила денежные средства с месячной зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Между Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Ильхамом Алиевым состоялся разговор в формате видеосвязи (ФОТО)
Афет Гасанова: Принятые в Азербайджане меры помогут стремительному восстановлению экономики после пандемии
В Азербайджане реализация проекта «Виртуальная школа» продолжится и после возобновления учебы – минобразования
Минобразования Азербайджана: Своевременно подтвердившие свои заявки учителя смогут сменить место работы
Вагит Алекперов: Рынок нефти будет восстанавливаться в течение 2020 года и первой половины 2021 года (ВИДЕО)