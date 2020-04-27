Турция направит США медицинскую помощь

БАКУ /Trend/ - Турция направит США медицинские принадлежности для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Завтра мы направим в США медицинскую помощь, куда входят медицинская маска, защитные щитки, маска N95, спецодежда и дезинфицирующие средства. Военно-транспортные самолеты вооруженных сил Турции вылетят завтра в США", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также добавил, что страна уже предоставила медицинскую помощь 55 странам.