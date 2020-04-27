Турция направит США медицинскую помощь
БАКУ /Trend/ - Турция направит США медицинские принадлежности для борьбы с пандемией коронавируса.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
"Завтра мы направим в США медицинскую помощь, куда входят медицинская маска, защитные щитки, маска N95, спецодежда и дезинфицирующие средства. Военно-транспортные самолеты вооруженных сил Турции вылетят завтра в США", - сказал Эрдоган.
Президент Турции также добавил, что страна уже предоставила медицинскую помощь 55 странам.
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