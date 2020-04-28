Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Бандырма за первый квартал 2020 года

Турция 28 апреля 2020 09:58 (UTC+04:00)
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Бандырма за первый квартал 2020 года
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