Грузия значительно увеличила импорт продукции оборонпрома из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Грузию вырос на 143, 83 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 1,324 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend во вторник в министерстве торговли Турции.

В марте 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Грузию вырос на 361, 72 процента по сравнению с мартом 2019 года, составив 521 тысячу долларов.

Отметим, что в январе-марте 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции на мировые рынки сократился на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 482,667 миллиона долларов.

Экспорт продукции оборонной промышленности Турции составляет 1,1 процента от общего экспорта страны за январь-март текущего года.

В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукции оборонной промышленности на 141,818 миллиона долларов, что на 49,8 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт продукции оборонной промышленности Турции в марте 2020 года составил 1,1 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (март 2019-март 2020) Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму 2,608 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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