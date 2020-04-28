Число жертв коронавируса в Турции приближается к 3 тысячам

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 92 человека, общее число жертв заболевания достигло 2 992.

Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 114 653, за прошедшие 24 часа 2 392 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 5 018 человек, общее число выздоровевших достигло 38 809.