Турция продолжает эвакуацию своих граждан из других стран из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Турция эвакуировала 272 своих граждан из Кении и Танзании в связи с распространением нового коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, 119 человек были эвакуированы из Кении и 153 человека из Танзании самолетами турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

Отмечается, что самолеты приземлились в аэропорту города Самсун. После дезинфицирования багажа, эвакуированных доставили в общежитие министерства спорта, где они пройдут карантинный период.