В январе-марте Иран резко сократил импорт кожаных изделий из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции в Иран сократился на 85,36 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 655 тысяч долларов.

Об этом сказали во вторник Trend в министерстве торговли Турции.

В марте 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции в Иран сократился на 99,76 процента по сравнению с мартом 2019 года и составил 5,1 тысячи долларов.

Отметим, что в январе-марте 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции на мировые рынки сократился на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 415,260 миллиона долларов.

Экспорт кожаных изделий составляет один процент от общего экспорта страны за январь-март текущего года.

В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки кожаные изделия на сумму 130,220 миллиона долларов, что на 26 процентов меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт кожаных изделий в марте 2020 года составил один процент от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (март 2019 - март 2020) Турция экспортировала кожаные изделия на сумму 1,641 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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