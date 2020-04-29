В I кв. Казахстан увеличил импорт ювелирных изделий из Турции

Турция 29 апреля 2020 15:31 (UTC+04:00)
В I кв. Казахстан увеличил импорт ювелирных изделий из Турции
В январе-марте сократились грузоперевозки из Турции во Францию
В январе-марте сократились грузоперевозки из Турции во Францию
В I кв. 2020 года Туркменистан резко увеличил импорт автомобилей из Турции
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