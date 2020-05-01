В Турции действует трехдневный комендантский час в 31 провинции
БАКУ /Trend/ - В 31 провинции Турции в четверг вступил в силу трехдневный режим комендантского часа, который продлится до полуночи 3 мая, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Жителям 30 крупных городов и провинции Зонгулдаг в течение этого периода запрещено покидать свои дома.
Решение принято властями страны с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа (Covid-19).
Рынки, продуктовые и овощные магазины будут работать с с 09:00 до 14:00. В эти дни жителям городов (за исключением категории граждан младше 20 и старше 65 лет) будет разрешено посещать лишь ближайшие маркеты. В эти дни магазинам будет разрешено совершать доставку на дом.
Лента новостей
Тунзаля Агаева о политике, карантине и творческих планах - в проекте Гюльнары Мамедзаде "Наше время" (ВИДЕО)
Международные эксперты высоко оценивают эффективность своевременных мер, принятых в Азербайджане - Лейла Абдуллаева
Юрий Шевцов: В новую эпоху Азербайджан вступил более подготовленным, нежели многие другие страны региона
В Азербайджане выявлены 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 58, скончался один человек - Оперативный штаб
МИД Азербайджана: Скопление на пограничных пунктах - не выход из ситуации, и важно, чтобы каждый гражданин осознавал это
Рашад Махмудов: Каждый из нас обязан соблюдать правила в целях снижения темпов инфицирования коронавирусом