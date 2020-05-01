В Турции действует трехдневный комендантский час в 31 провинции

БАКУ /Trend/ - В 31 провинции Турции в четверг вступил в силу трехдневный режим комендантского часа, который продлится до полуночи 3 мая, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Жителям 30 крупных городов и провинции Зонгулдаг в течение этого периода запрещено покидать свои дома.

Решение принято властями страны с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа (Covid-19).

Рынки, продуктовые и овощные магазины будут работать с с 09:00 до 14:00. В эти дни жителям городов (за исключением категории граждан младше 20 и старше 65 лет) будет разрешено посещать лишь ближайшие маркеты. В эти дни магазинам будет разрешено совершать доставку на дом.