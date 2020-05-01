В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 84 человека
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 84 человека, общее число жертв заболевания достигло 3 258.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 122 392, за прошедшие 24 часа 2 188 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 53 808.
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