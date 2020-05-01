В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 84 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 84 человека, общее число жертв заболевания достигло 3 258.

Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 122 392, за прошедшие 24 часа 2 188 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 53 808.