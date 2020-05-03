В Турции продлили на один день запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны
БАКУ /Trend/ - В Турции приняли решение продлить еще на один день запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны.
Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел страны, сообщает Trend.
Согласно информации, до 00:00 4 мая будет приостановлено наземное, авиа- и морское сообщение.
Ограничения касаются провинций Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван и Зонгулдак.
Отметим, что в Турции число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 124 375, выздоровели 4 451 человек.
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