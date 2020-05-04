Внешнеторговый оборот Турции в марте превысил $30 млрд.

БАКУ/Trend – Внешнеторговый оборот Турции в марте 2020 года составил 32,235 миллиарда долларов, сказали в четверг Trend в министерстве торговли страны.

Было отмечено, что экспорт Турции за этот период сократился на 17,8 процента по сравнению с мартом 2019 года, составив 13,422 миллиарда долларов.

Импорт Турции в марте 2020 года вырос на 3,1 процента по сравнению с мартом 2019 года и составил 18,813 миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, в январе-марте 2020 года товарооборот Турции составил 98,404 миллиарда долларов.

"По итогам января-марта 2020 года экспорт Турции сократился на 4 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 42,749 миллиарда долларов", - сказали в ведомстве.

Было отмечено, что в январе-марте 2020 года импорт Турции вырос на 10,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 55,655 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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