В Турции нейтрализованы террористы РПК
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Агры нейтрализованы два террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД Турции.
Операция была проведена в районе Догубеязит подразделениями спецназа Командования жандармерии провинции. В ходе операции также были изъяты две ракетные установки и боеприпасы.
Операции в регионе продолжаются.
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