В Турции нейтрализованы террористы РПК

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Агры нейтрализованы два террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД Турции.

Операция была проведена в районе Догубеязит подразделениями спецназа Командования жандармерии провинции. В ходе операции также были изъяты две ракетные установки и боеприпасы.

Операции в регионе продолжаются.