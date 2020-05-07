Число узбекских туристов, посетивших Турцию в марте, сократилось более чем наполовину

БАКУ/Trend/ - В марте 2020 года Турцию посетили 9,869 тысячи туристов из Узбекистана, что на 41,93 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сказали Trend в четверг в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Узбекистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за март 2020 года, составила 1,37 процента.

В январе-марте 2020 года Турцию посетили 47,164 тысячи туристов из Узбекистана, что на 3,30 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Узбекистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-март 2020 года, составила 1,11 процента.

Согласно данным министерства, в марте 2020 года Турцию посетили 718,097 тысячи туристов, что на 67,83 процента меньше по сравнению с мартом 2019 года.

В январе-марте 2020 года Турцию посетили 4 238,644 тысячи туристов, что на 22,11 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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