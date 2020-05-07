Число грузинских туристов, посетивших Турцию в марте, сократилось более чем на половину

БАКУ/Trend/ - В марте 2020 года Турцию посетило 62,697 тысячи туристов из Грузии, что на 54,69 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в марте 2020 года, составила 8,73 процента.



В январе-марте 2020 года Турцию посетило 327,910 тысячи туристов из Грузии, что на 11,64 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-март 2020 года, составила 7,74 процента.

Согласно данным министерства, в марте 2020 года Турцию посетило 718,097 тысячи туристов, что на 67,83 процента меньше по сравнению с мартом 2019 года.

В январе-марте 2020 года Турцию посетило 4 238,644 тысячи туристов, что на 22,11 процента больше, чем в аналогичный период 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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