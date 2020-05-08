Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 86 396
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 48 человек, общее число жертв заболевания достигло 3 689.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 135 569, за прошедшие 24 часа 1 848 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 86 396.
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