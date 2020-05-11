В январе-марте Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 14,9 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 1 196,865 миллион долларов. Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт в тюркоязычные страны за январь-март составил 2,8 процента от общего экспорта Турции за тот же период 2020 года.

Было отмечено, что в марте 2020 года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на один процент по сравнению с показателем марта 2019 года, составив 404,140 миллиона долларов.

"В марте текущего года экспорт в тюркоязычные страны составлял 3 процента от общего экспорта Турции за тот же период", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, импорт Турции в январе-марте 2020 года из тюркоязычных стран сократился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 787,113 миллиона долларов.

Импорт из тюркоязычных стран составил 1,4 процента от общего импорта Турции за январь-март 2020 года.

Импорт Турции в марте 2020 года из тюркоязычных стран вырос на 1,9 процента по сравнению с показателем марта 2019 года, составив 257,532 миллиона долларов.

Импорт из тюркоязычных стран в марте составил 1,4 процента от общего импорта Турции за март 2020 года.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в марте 2020 года составил 32,235 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период сократился на 17,8 процента по сравнению с показателем марта 2019 года, составив 13,422 миллиарда долларов.

Импорт Турции в марте 2020 года вырос на 3,1 процента по сравнению с прошлогодним аналогичным показателем и составил 18,813 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года товарооборот Турции составил 98,404 миллиарда долларов.

По итогам этого периода экспорт Турции сократился на 4 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 42,749 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года импорт Турции вырос на 10,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 55,655 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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