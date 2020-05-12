Турецкий муниципалитет объявил тендер на проведение дезинфекции

Турция 12 мая 2020 10:18 (UTC+04:00)
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