Обнародовано число трейлеров и контейнеров, прошедших через порты Турции в январе-апреле 2020 года

Турция 13 мая 2020 10:58 (UTC+04:00)
Обнародовано число трейлеров и контейнеров, прошедших через порты Турции в январе-апреле 2020 года
В Китае за сутки выявили семь новых случаев инфицирования коронавирусом
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