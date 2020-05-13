Сократился экспорт товаров оборонпрома Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности Турции на мировые рынки сократилcя на 20,8 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 643,250 миллиона долларов.

Об этом сказали в среду Trend в министерстве торговли Турции.

Экспорт товаров оборонной промышленности Турции составляет 1,2 процента от общего экспорта товаров страны за январь-апрель текущего года.

«В апреле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки товары оборонной промышленности на сумму 160,675 миллиона долларов, что на 18,5 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года», - сказали в ведомстве.

Экспорт данной категории товаров в Турции в апреле 2020 года составил 1,68 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (апрель 2019-апрель 2020 гг.) Турция экспортировала товары оборонной промышленности на сумму 2,572 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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