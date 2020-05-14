Значительно возросло число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2020 года значительно выросло число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства.

Об этом сообщили в четверг Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В январе-апреле 2020 года число граждан Турции, посетивших Азербайджан посредством İŞKUR с целью поиска работы, выросло в 11,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В частности, в январе-апреле 2020 года по линии Службы занятости Азербайджан посетили 99 граждан Турции.

В целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 4,098 тысячи граждан Турции, что на 40,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В апреле 2020 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 30,556 тысячи граждан.

Из общего числа трудоустроенных 34,6 процента - женщины, 65,4 процента - мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в апреле 2020 года 96,9 процента пришлись на долю частного сектора.

В апреле 2020 года число безработных в Турции составило 3,629 миллиона человек, из которых 48,4 процента - женщины, 51,6 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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