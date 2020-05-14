Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 104 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 55 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 007.
Об этом, как передает в четверг Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 144 749, за прошедшие 24 часа 1 635 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 104 030.
Лента новостей
Управление капитального строительства Марыйского региона Туркменистана объявляет тендер на строительство
Масштабные учения армии Азербайджана навели страх на военно-политическое руководство Армении - Минобороны
Арзу Нагиев: Следуя призыву Президента Азербайджана, молодежь активно участвует в волонтерской деятельности
Севиль Микаилова: Случаи инфицирования коронавирусом в оккупированном Нагорном Карабахе - тревожный сигнал для международных организаций
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летия Азербайджанского медицинского университета
В Азербайджане выявлен 121 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 44 человека – Оперативный штаб
При содействии Узбекистана в Афганистане откроется модульный цех по производству растительного масла
Афет Гасанова: Итоговое решение Совета Евросоюза по политике "Восточного партнерства" - очередной международный успех Азербайджана
Азербайджан может экспортировать медицинские маски и защитную одежду – Репортаж с предприятия в Сумгайыте (ФОТО/ВИДЕО)