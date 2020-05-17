В Турции назвали предположительную дату начала туристического сезона
БАКУ /Trend/ - В Турции туристический сезон внутри страны может начаться 28 мая.
Об этом в эфире телеканала NTV сказал министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, сообщает Trend со турецкие СМИ.
"Если никаких проблем не будет, то туризм начнется с внутреннего туристического движения приблизительно 28 мая", - отметил министр.
Эрсой также добавил, что внутренние рейсы могут открыться к концу мая, если статистика заражения коронавирусом продолжит снижаться.
Лента новостей
Граждане пишут Президенту: Предпринимаемые Вами шаги являются показателем того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь
В результате спецоперации задержан и доставлен в Азербайджан участник вооруженного нападения на боевой пост (ВИДЕО)
Объединение национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества провело виртуальный форум на тему борьбы с коронавирусом (ФОТО)
Маис Сафарли: Т.н. "Национальный совет" готов топтать наши ценности, чтобы привлечь внимание неких западных сил
Таир Керимли: Кружок под названием "Национальный совет" вновь опозорился во время последней видеоконференции
В Азербайджане выявлено 158 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 58 человек – Оперативный Штаб
Поступления по доходам государственного фонда «Автомобильные дороги» в 2019 году превысили треть миллиарда манатов
Производитель мясо - молочной продукции в Азербайджане о разработке новых видов органических изделий