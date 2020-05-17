В Турции назвали предположительную дату начала туристического сезона

БАКУ /Trend/ - В Турции туристический сезон внутри страны может начаться 28 мая.

Об этом в эфире телеканала NTV сказал министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, сообщает Trend со турецкие СМИ.

"Если никаких проблем не будет, то туризм начнется с внутреннего туристического движения приблизительно 28 мая", - отметил министр.

Эрсой также добавил, что внутренние рейсы могут открыться к концу мая, если статистика заражения коронавирусом продолжит снижаться.