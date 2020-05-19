Чавушоглу и Помпео провели телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, Чавушоглу и Помпео обсудили меры по борьбе с новым типом коронавируса (Covid-19) и региональные вопросы.
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