Чавушоглу и Помпео провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, Чавушоглу и Помпео обсудили меры по борьбе с новым типом коронавируса (Covid-19) и региональные вопросы.