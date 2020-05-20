В январе-апреле Туркменистан снизил импорт кожаных изделий из Турции

Турция 20 мая 2020 14:47 (UTC+04:00)
В январе-апреле Туркменистан снизил импорт кожаных изделий из Турции
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