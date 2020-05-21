В марте этого года Турция увеличила товарооборот с Казахстаном

БАКУ/Trend/ - В марте 2020 года товарооборот Турции с Казахстаном вырос на 26,152 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 203,221 миллиона долларов.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве торговли Турции.

"В марте 2020 года экспорт Турции в Казахстан составил 66,652 миллиона долларов, а импорт из Казахстана – 136,569 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

При этом в январе-марте 2020 года товарооборот Турции с Казахстаном сократился на 22,001 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 509,593 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года экспорт Турции в Казахстан составил 203,345 миллиона долларов, а импорт из Казахстана – 306,248 миллиона долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в марте 2020 года составил 32,235 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за март текущего года сократился на 17,8 процента по сравнению с показателем марта 2019 года, составив 13,422 миллиарда долларов.

Импорт Турции в марте 2020 года вырос на 3,1 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составил 18,813 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года товарооборот Турции составил 98,404 миллиарда долларов.

По итогам этого периода экспорт Турции сократился на 4 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 42,749 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года импорт Турции вырос на 10,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 55,655 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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