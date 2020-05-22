В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 116 тысяч

Турция 22 мая 2020 21:21 (UTC+04:00)
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 116 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 27 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 276.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 154 500, за прошедшие 24 часа 952 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 116 111.

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