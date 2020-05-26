Таджикистан сократил импорт кожаных изделий из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции в Таджикистан сократился на 25,75 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 627 тысячи долларов.

Об этом сказали во вторник Trend в министерстве торговли Турции.

В апреле 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции в Таджикистан также сократился на 12,93 процента по сравнению с показателем апреля 2019 года и составил 164 тысячи долларов.



Отметим, что в январе-апреле 2020 года экспорт кожаных изделий Турции на мировые рынки сократилcя на 19,2 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 469,426 миллиона долларов.

Экспорт кожаных изделий Турции составляет 0,9 процента от общего экспорта страны за январь-апрель текущего года.

В апреле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки кожаные изделия на сумму 54,438 миллиона долларов, что на 61,6 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт кожаных изделий Турции в апреле 2020 года составил 0,6 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (апрель 2019-апрель 2020) Турция экспортировала кожаные изделия на сумму 1,553 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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