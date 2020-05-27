У берегов Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - У берегов Турции в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:40 по местному времени.
Эпицентр землетрясения располагался между 269 и 274 километрами от района Датча провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,96 километра.
Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
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