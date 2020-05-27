Узбекистан наращивает импорт зерновых и бобовых из Турции
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Минэнерго Узбекистана: Предложения по пересмотру ставок акцизного налога на импорт нефтепродуктов не вносились
Альтернативная энергетика откроет большие возможности перед фермерами и малым бизнесом в Азербайджане - Станислав Ткаченко
Решение ЕСПЧ по делу Сафарова никаких международно-правовых обязательств на Азербайджан не налагает - Чингиз Аскеров
МИД: Армения использует Европейский суд в качестве инструмента в клеветнической кампании против Азербайджана
В Азербайджане выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончался один человек - Оперативный штаб
Азербайджан направил генсеку ООН письмо в связи с т.н. «выборами», проведенными в оккупированном Нагорном Карабахе
Афет Гасанова: Обязательное соблюдение правил поможет победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни