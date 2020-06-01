В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 129 тысячам

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 23 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 563.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 164 769, за прошедшие 24 часа 974 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 128 947.