В марте Турция сократила экспорт цитрусовых в Россию

БАКУ /Trend/ - В марте 2020 года Турция сократила экспорт цитрусовых в Россию на шесть процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом сказали Trend в понедельник в турецком Объединении экспортеров фруктов и овощей (Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu).

Как отметили в Объединении, в марте 2020 года Турция экспортировала в Россию 23,914 тысячи тонн цитрусовых, что составляет 20 процентов от общего экспорта цитрусовых Турции за прошлый год.

"В марте Турция экспортировала в Россию цитрусовых на сумму 15,810 миллиона долларов, что на семь процентов больше по сравнению с показателями экспорта марта 2019 года", - сказали в Объединении

В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки овощи и фрукты на 178,866 миллиона долларов, что на 25 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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