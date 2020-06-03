В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Кадирли города Османие. Очаг залегал на глубине 29 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Лента новостей
В Азербайджане ученики с неудовлетворительными годовыми отметками будут допущены к выпускным экзаменам - Орхан Аббасов
Анар Мирзазаде: Недовольные годовыми отметками ученики должны будут обратиться для повторного оценивания знаний
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций о возможности использования Facebook Shop в Азербайджане
В Азербайджане выявлено 273 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 56, скончались три человека – Оперативный штаб
Лейла Абдуллаева: То, что Армения должна положить конец политике аннексии, и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана — необходимость
Сотрудники общеобразовательных учреждений Азербайджана будут работать по графикам, составленным директорами
Штрафы за неношение защитных масок ввели "благодаря" безответственности ряда граждан – народный артист Забит Набизаде