В Турции произошло землетрясение

Турция 3 июня 2020 07:12 (UTC+04:00)
В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Кадирли города Османие. Очаг залегал на глубине 29 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из пулеметов и снайперских винтовок
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из пулеметов и снайперских винтовок
Loading Bars
Лента новостей
Внутри нейтронных звезд нашли аномальную материю В мире 07:48
В результате стрельбы в Нью-Йорке убит один человек США 07:31
В Турции ликвидирован особо опасный террорист Турция 07:19
В Турции произошло землетрясение Турция 07:12
Пентагон направил 1,6 тысяч военных в район Вашингтона из-за протестов США 06:51
В Сингапуре считают, что вакцины от коронавируса не обеспечат долгосрочный иммунитет Другие страны 06:45
Три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии (Обновлено) США 06:29
Власти индийского Мумбаи эвакуировали более 10 тыс. человек из-за циклона "Нисарга" Другие страны 06:29
Мэр Нью-Йорка призвал жителей города разойтись по домам после начала комендантского часа США 06:18
Трамп заявил, что республиканцы ищут для проведения съезда новый штат вместо Северной Каролины США 06:04
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Пуэрто-Рико Другие страны 05:55
В России при пожаре в жилом доме погибли четыре человека Россия 05:49
Генсек ООН призвал демонстрантов в США выражать свой протест мирно США 05:43
Тысячи атомных бомб: Ученые опасаются мощного извержения вулкана в США США 05:32
Ассоциация судмедэкспертов США согласилась с официальными выводами о смерти Флойда США 05:01
Ученые нашли способ вернуть цвет поседевшим волосам В мире 04:53
Цена нефти Brent превысила $40 долларов Энергетика 04:50
Эквадор с 3 июня возобновит прием коммерческих авиарейсов из США Другие страны 04:35
Республиканцы заблокировали резолюцию демократов, осуждающую Трампа за подавление протестов США 04:15
В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены США 03:57
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 30 тыс. Другие страны 03:45
Белый дом не отрицает того, что системный расизм в США не изжит США 03:28
Председатель совета директоров Twitter оставил пост В мире 03:12
WP: глава Минюста США приказал расширить периметр безопасности у Белого дома США 02:59
МИД Франции: решение об участии РФ в G7 должно рассматриваться всеми странами объединения Европа 02:50
Испания намерена запретить одноразовую пластиковую посуду Европа 02:31
WSJ: глава Facebook считает записи Трампа оскорбительными, но воздержится от мер США 02:13
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 92 тыс. человек Другие страны 01:57
Президент Казахстан сообщил, что строительство военной базы США не обсуждается Казахстан 01:36
В бунтующей Миннесоте проведут проверку деятельности полицейских за 10 лет США 01:17
ВВС Британии заявляют о перехвате российского самолета над Балтийским морем Европа 01:06
Трамп обвинил Байдена в политической слабости США 00:53
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом Россия 00:37
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки (Обновлено) Европа 00:32
В Черногории сообщили об окончании эпидемии COVID-19 Другие страны 00:18
ВОЗ: Число инфицированных коронавирусом в мире за сутки выросло на 113 тыс. В мире 00:00
Президент Польши подписал новый закон о выборах главы государства по смешанной системе Европа 2 июня 23:53
В Израиле испытали баллистические ракеты малой дальности Израиль 2 июня 23:37
Белый дом: разговор Трампа и Путина был нужен для обсуждения G7 и поставок аппаратов ИВЛ США 2 июня 23:27
США ввели санкции против четырех компаний, поставлявших нефть Венесуэле США 2 июня 23:08
УЕФА присоединился к акции против расизма Спорт 2 июня 23:05
Турция и Россия будут совместно работать над разработкой вакцины от COVID-19 Турция 2 июня 22:59
В каких местах нужно носить маску? - СПИСОК Общество 2 июня 22:52
Трамп призвал власти Нью-Йорка вводить Нацгвардию США 2 июня 22:38
Хакеры разместили в Twitter личные данные президента Бразилии Другие страны 2 июня 22:19
В Азербайджане внедрят систему коллективного кредитования Финансы 2 июня 22:03
Армянским авиакомпаниям запретили совершать полеты на территорию Европейского союза Армения 2 июня 21:56
Будут учреждены стипендиальные программы для образования подростков из малообеспеченных семей Общество 2 июня 21:54
В Испании второй день подряд не фиксируют случаев смертей от коронавируса Европа 2 июня 21:41
В одной из мечетей Кабула произошел взрыв Другие страны 2 июня 21:29
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 2 июня 21:25
Полицейские арестовали в столице США за ночь больше 300 демонстрантов США 2 июня 21:23
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 2 июня 21:21
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 130 тысячам Турция 2 июня 21:14
В Италии зафиксировали минимальное число смертей из-за коронавируса с начала марта Европа 2 июня 21:06
Президент Ильхам Алиев утвердил штрафы за неношение медицинских масок Политика 2 июня 20:37
В Азербайджане ускорены реформы в сфере перинатальной помощи Общество 2 июня 20:23
В Азербайджане ученики с неудовлетворительными годовыми отметками будут допущены к выпускным экзаменам - Орхан Аббасов Общество 2 июня 20:04
Минобразования Азербайджана о летних отпусках школьных учителей Общество 2 июня 19:53
В Баку отменяются маршруты экспресс-автобусов (ФОТО) Транспорт 2 июня 19:49
Художники из разных стран вспоминают Тогрула Нариманбекова (ВИДЕО) Культура 2 июня 19:36
Минобразования Азербайджана: Правила выдачи аттестатов с отличием и медалей остаются без изменений Общество 2 июня 19:26
В Азербайджане названа дата возврата учебников в школы Общество 2 июня 19:12
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Политика 2 июня 19:10
Благодарственные письма: Господин Президент, Вы опора для народа, а народ всегда с Вами Политика 2 июня 19:04
В Азербайджане предлагается проводить педсоветы в режиме онлайн Общество 2 июня 18:59
Предприятие Азербайджана определилось со сроками экспорта мучной продукции Бизнес 2 июня 18:59
Туркменистан и Энергетическая Хартия обеспечат стабильность транзита энергоносителей Энергетика 2 июня 18:57
Президент Ильхам Алиев утвердил Стратегию в связи с детьми на 2020-2030 годы Политика 2 июня 18:51
Азербайджанский кирпичный завод о планах производства в текущем году Бизнес 2 июня 18:47
Анар Мирзазаде: Недовольные годовыми отметками ученики должны будут обратиться для повторного оценивания знаний Общество 2 июня 18:45
Певица из Австрии исполняет Гимн Азербайджана! Настоящая любовь в произведениях! (ВИДЕО) Культура 2 июня 18:34
Перерабатывающее предприятие Азербайджана о показателях производства молочной продукции Бизнес 2 июня 18:31
На какую сферу экономики Азербайджана пришлась наибольшая доля кредитных вложений? Финансы 2 июня 18:30
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций о возможности использования Facebook Shop в Азербайджане ИКТ 2 июня 18:28
В Азербайджане выявлено 273 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 56, скончались три человека – Оперативный штаб Общество 2 июня 18:18
"Жизнь после коронавируса" – конкурс эссе в Азербайджане (ФОТО) Общество 2 июня 18:17
Лейла Абдуллаева: То, что Армения должна положить конец политике аннексии, и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана — необходимость Политика 2 июня 18:16
Выплачены проценты по облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Финансы 2 июня 18:13
Факты в связи с преступлениями Армении представлены членам Совбеза ООН Политика 2 июня 18:11
Интернет-портал Azexport.az об интеграции в Facebook Shop ИКТ 2 июня 18:01
Доходы Азербайджана от экспорта граната в 2020 году увеличатся Бизнес 2 июня 17:52
Сотрудники общеобразовательных учреждений Азербайджана будут работать по графикам, составленным директорами Общество 2 июня 17:51
В нефтяном терминале SOCAR в черноморском порту Кулеви завершены антикоррозионные работы Энергетика 2 июня 17:45
В Азербайджане выявлены две страховые компании, имеющие проблемы с капиталом - Центробанк Экономика 2 июня 17:41
Промышленная компания о планах производства полипропиленовых труб в текущем году Бизнес 2 июня 17:38
Россия в мае в рамках сделки ОПЕК+ сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки Энергетика 2 июня 17:34
Учебно-воспитательный процесс в Азербайджане приостановлен до конца учебного года Общество 2 июня 17:33
Вопрос в связи с выполнением госбюджета обсудят на пленарном заседании Милли Меджлиса Политика 2 июня 17:26
В Азербайджане увеличилось производство промпродукции Бизнес 2 июня 17:23
Марианне Васильевой предложили участвовать в проекте президента FIG в качестве эксперта Общество 2 июня 17:22
В новых поездах бакинского метро работает система кондиционирования Общество 2 июня 17:22
Банковское кредитование в регионах Азербайджана выросло Финансы 2 июня 17:10
Консервный завод Азербайджана о ближайших планах по экспорту Бизнес 2 июня 17:06
Союз экономистов Туркменистана создал отделение цифровых технологий ИКТ 2 июня 17:03
Протестующие в Нью-Йорке вынесли из магазина Rolex часы на $2,4 млн США 2 июня 17:01
Президент Ильхам Алиев наградил работников гражданской авиации орденами и медалями Политика 2 июня 16:59
Работники гражданской авиации Азербайджана удостоены почетных званий - Распоряжение Политика 2 июня 16:51
Штрафы за неношение защитных масок ввели "благодаря" безответственности ряда граждан – народный артист Забит Набизаде Социум 2 июня 16:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства религиозным структурам Политика 2 июня 16:47
Все новости