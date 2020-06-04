Турция сократила экспорт ковров почти на 20%

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт ковров из Турции на мировые рынки сократился на 18,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 851,602 миллиона долларов.

Об этом сказали в среду Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт ковров из Турции составляет 1,4 процента из общего экспорта товаров страны за январь-май текущего года.

"В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки ковры на сумму 117,391 миллиона долларов, что на 50,2 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года", - сказали в ведомстве.

Экспорт ковров из Турции в мае 2020 года составил 1,2 процента общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала ковры на сумму 2,343 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu