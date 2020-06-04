В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 926 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 21 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 630.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 167 410, за прошедшие 24 часа 988 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 131 778.
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