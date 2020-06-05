В январе-мае 2020 года Турция увеличила экспорт овощей и фруктов

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт овощей и фруктов из Турции на мировые рынки увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 915, 368 миллиона долларов.

Об этом сказали в пятницу Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт овощей и фруктов из Турции составляет 1,5 процента из общего экспорта товаров страны за январь-май текущего года.

«В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки овощи и фрукты на сумму 159,560 миллиона долларов, что на 13,4 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года», - сказали в ведомстве.

Экспорт овощей и фруктов из Турции в мае 2020 года составил 1,6 процента из общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала овощи и фрукты на сумму 2,413 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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